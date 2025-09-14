Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Адмирал Головко» успешно отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Ведутся российско-белорусские учения «Запад — 2025».

Источник: Аргументы и факты

Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота ВМФ РФ в ходе российско-белорусских учений «Запад — 2025» успешно отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по условному противнику в Баренцевом море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил осуществлял дальний противолодочный самолет смешанного авиакорпуса Северного флота Ту-142», — отметили в министерстве.

Территория, где проводилась ракетная стрельба, была заранее закрыта для гражданских судов и самолетов, уточнили в ведомстве.

Учения «Запад — 2025» проводятся с 12 по 16 сентября.