«Адмирал Головко» успешно отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота ВМФ РФ в ходе российско-белорусских учений «Запад — 2025» успешно отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по условному противнику в Баренцевом море. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил осуществлял дальний противолодочный самолет смешанного авиакорпуса Северного флота Ту-142», — отметили в министерстве.
Территория, где проводилась ракетная стрельба, была заранее закрыта для гражданских судов и самолетов, уточнили в ведомстве.
Учения «Запад — 2025» проводятся с 12 по 16 сентября.