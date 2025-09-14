«Адмирал Головко» успешно отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Фрегат «Адмирал Головко» Северного флота ВМФ РФ в ходе российско-белорусских учений «Запад — 2025» успешно отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по условному противнику в Баренцевом море. Об этом сообщило Минобороны РФ.