В Ростовской области измерили уровень радиации 13 сентября

Измерения проводились в том числе в 100-километровой зоне вокруг радиационно-опасных объектов Южного федерального округа. Показатели мощности там колебались в пределах от 0,10 до 0,16 микрозивертов в час (мкЗв/ч), что соответствует 11,5−18,4 микрорентгенов в час (мкР/ч).