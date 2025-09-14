В Ростовской области измерили уровень радиации 13 сентября

Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провели плановые замеры мощности дозы гамма-излучения на территории Ростовской области. По данным на 13 сентября, превышения естественного радиационного фона не зафиксировано.
Измерения проводились в том числе в 100-километровой зоне вокруг радиационно-опасных объектов Южного федерального округа. Показатели мощности там колебались в пределах от 0,10 до 0,16 микрозивертов в час (мкЗв/ч), что соответствует 11,5−18,4 микрорентгенов в час (мкР/ч).
В непосредственной близости от Ростовской атомной электростанции (АЭС) значения также оставались в рамках естественного фона и составили 0,11−0,16 мкЗв/ч (12,7−18,4 мкР/ч).
Как сообщили в управлении, на всей территории Южного федерального округа аварийных ситуаций, связанных с выбросами опасных веществ, а также экстремально высокого загрязнения окружающей среды зарегистрировано не было.
