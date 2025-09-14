Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие изобретения сильнее всего повлияли на жизнь россиян

Развитие ИИ и новые вакцины сильнее всего повлияли на жизнь россиян.

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россияне считают, что за последние 5 лет на их жизнь сильнее всего повлияли развитие искусственного интеллекта, изобретения в медицинской сфере, такие как новые технологии и вакцины, а также развитие интернета и сотовой связи, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума «Создавая будущее».

«Для каждого пятого респондента (22%) главным технологическим прорывом последних 5 лет стали ИИ и нейросети, тогда как каждый десятый респондент отдает первенство новым лекарствам, вакцинам и медицинским технологиям. По мнению 7% опрошенных, наибольшее влияние на жизнь людей за этот период оказали развитие интернет-технологий и сотовая связь, 6% отдали предпочтение новой технике и электронике», — говорится в исследовании мнений 1 600 россиян.

С показателем в 4% пятерку главных изобретений замыкают дроны и новые виды оружия, такие как ракетный комплекс «Орешник».

Искусственный интеллект и нейросети в качестве главной технологии последних лет лидировали во всех демографических группах — среди респондентов разного пола, возраста, уровня образования и материального положения.

При этом женщины, например, чаще отмечали, что для них самыми важными открытиями за последнее время стали новые лекарства, вакцины и медицинские технологии, а мужчины чаще упоминали новые виды вооружения и развитие автопрома.

В то же время каждый десятый из респондентов не увидел значительного влияния каких-либо технологий на жизнь людей за прошедшую пятилетку.