Стало известно, какие изобретения сильнее всего повлияли на жизнь россиян

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россияне считают, что за последние 5 лет на их жизнь сильнее всего повлияли развитие искусственного интеллекта, изобретения в медицинской сфере, такие как новые технологии и вакцины, а также развитие интернета и сотовой связи, выяснили для РИА Новости аналитики исследовательского центра Russian Field и II Международного симпозиума «Создавая будущее».