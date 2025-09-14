Лукашенко назвал бронетанковые войска Беларуси важным фактором сдерживания

Бронетанковые войска Беларуси являются важным фактором сдерживания, несмотря на появление новых видов оружия. Об этом в поздравлении с профессиональным праздником Днем танкиста отметил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Глава государства напомнил, что в белорусской армии хранятся и преумножаются традиции воинов-победителей, освобождавших Минск и Беларусь во время операции «Багратион» и во всех решающих сражений Великой Отечественной войны.
Александр Лукашенко подчеркнул, что молодое поколение танкистов демонстрирует высокие результаты в боевой подготовке.
«Убежден, что в нашем динамично меняющемся мире, когда постоянно возрастает роль применения новых видов оружия, бронетанковое вооружение остается важнейшим фактором сдерживания», — отметил президент.
Глава государства поблагодарил воинов за службу и адресовал искренние поздравления и пожелания счастья и здоровья ветеранам, личному составу частей и подразделений, а также работникам танкоремонтных предприятий.
Кстати, Минобороны Беларуси сообщило о ходе учений «Запад — 2025»: «Круглосуточно поступают новые вводные».
Мы писали о перспективах Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.