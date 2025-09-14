Убийце Джона Леннона снова отказали в досрочном освобождении

Марк Чепмен застрелил Леннона в Нью-Йорке в декабре 1980 года. Знаменитый артист и его супруга Йоко Оно возвращались в свою нью-йоркскую квартиру в здании в Верхнем Вест-Сайде после записи, у подъезда их поджидал убийца с пяти-зарядным револьвером 38-го калибра. Ранее в тот же день Леннон, которому тогда было всего 40 лет, дал Чепмену автограф. По мнению судебных психиатров, у Чепмена имелось психическое расстройство, но он был вменяем и, совершая преступление, отдавал себе отчёт в том, что делает. На тот момент преступнику было 25 лет, он отбывает наказание за убийство Леннона уже в течении 45 лет.