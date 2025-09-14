Убийце Джона Леннона снова отказали в досрочном освобождении

Убийце Джона Леннона, Марку Чепмену, в 14-й раз отказано в условно-досрочном освобождении. Несмотря на то, что 70-летний преступник раскаивается и признает свою вину, ему отказывают в УДО последние 25 лет. В октябре этого года Джону Леннону было бы 80 лет, его семья и поклонники собираются масштабно отметить это событие.
Марк Чепмен застрелил Леннона в Нью-Йорке в декабре 1980 года. Знаменитый артист и его супруга Йоко Оно возвращались в свою нью-йоркскую квартиру в здании в Верхнем Вест-Сайде после записи, у подъезда их поджидал убийца с пяти-зарядным револьвером 38-го калибра. Ранее в тот же день Леннон, которому тогда было всего 40 лет, дал Чепмену автограф. По мнению судебных психиатров, у Чепмена имелось психическое расстройство, но он был вменяем и, совершая преступление, отдавал себе отчёт в том, что делает. На тот момент преступнику было 25 лет, он отбывает наказание за убийство Леннона уже в течении 45 лет.
Известный преступник в очередной, уже в четырнадцатый, раз предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа. На днях решение об отказе было опубликовано Департаментом исправительных учреждений и общественного надзора штата.
В прошлый раз Чепмен безуспешно пытался добиться условно-досрочного освобождения в августе 2020 года, после чего ему пришлось ждать ещё два года, прежде чем он получил право на повторное слушание. Стенограмма последнего слушания комиссии по условно-досрочному освобождению пока не доступна, но ранее Чепмен выражал раскаяние в содеянном:
«Я не собираюсь винить кого-либо или что-либо за то, что я оказался в такой ситуации», — заявил Чепмен совету на предыдущем слушании, — Я знал, что делаю, и знал, что это зло, я знал, что это неправильно, но я так жаждал славы, что был готов отдать всё и лишить человека жизни".
При отклонении прошения об освобождении в августе 2018 года комиссия признала, что риск совершения Чепменом нового преступления невысок, и что с 1994 года он не нарушал правил тюремного распорядка. Тем не менее, это не перевешивает тяжести преступления: «По общему признанию, вы тщательно спланировали и совершили убийство всемирно известного человека только для того, чтобы получить известность… вы продемонстрировали бессердечное пренебрежение к святости человеческой жизни и страданиям других», — сообщили ему.
Известно, что в возрасте десяти лет будущий преступник зафанател по The Beatles, затем играл на гитаре в школьной рок-группе и собирал пластинки любимой группы. Его комната была обклеена плакатами с «битлами». Он отрастил длинные волосы и подражал ливерпульской четверке в одежде. На момент распада The Beatles Чепмену было 15 лет. Позже Чепмен вступил в «Ассоциацию молодых христиан» и стал её активистом. Когда Чепмен узнал о реплике Леннона «Мы (“Битлз”) популярнее, чем Иисус», он возмущался и называл это богохульством. Также Чепмен утверждал в своих показаниях, что любил петь хит Леннона Imagine с изменённым текстом: «Imagine John Lennon dead» («Представьте, что Джон Леннон мёртв») или «Imagine there’s no John Lennon» («Представьте, что Джона Леннона нет»).
Психологи, изучившие интервью и факты жизни Чепмена, пришли к выводу, что он всю жизнь страдал крайней степенью нарциссизма, сочетавшейся с низкой самооценкой. Чепмен ощущал своё превосходство над окружающими, жаждал славы и поклонения, сталкиваясь с унижениями и отсутствием к себе особого отношения, он страдал и впадал в депрессию, в нём накапливались раздражение и скрытая агрессия.
В настоящее время Чепмен, признав себя виновным в убийстве второй степени, отбывает наказание по приговору, предусматривающим срок от 20 лет до пожизненного в исправительном учреждении — тюрьме строго режима Грин-Хейвен, расположенном к северу от Нью-Йорка,. Следующее слушание по его условно-досрочному освобождению состоится в феврале 2027 года.
Тем временем, недавно был выпущен ранее не издававшийся, но недавно отреставрированный видеоклип Леннона и Оно на песню «Instant Karma! (We All Shine On)». Ремикс этой версии войдет в новый бокс-сет под названием «Power To The People», выход которого запланирован накануне дня рождения Джона Леннона. Новый сборник посвящен нью-йоркскому периоду жизни и политической активности Джона и Йоко. В нем будут представлены неизданные демозаписи, джем-сейшны, уникальные миксы и записи концертных выступлений.