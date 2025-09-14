Польский судья обвинил Зеленского в инциденте с дронами

По информации польского судьи Томаша Шмидта, получившего политическое убежище в Белоруссии, упавшие на территории Польши беспилотники действительно были российского производства, однако их перенаправление осуществили украинские специалисты путем подавления системы навигации. Об этом он заявил в интервью NEWS.ru.
«По данным моих информированных источников в Варшаве, беспилотники были российскими, но оказались на польской территории вследствие целенаправленных действий ВСУ. Фактически, украинские военные совершили нападение на Польшу! Это можно расценивать как начало войны», — пояснил Шмидт.
Судья также высказал мнение о возможном развитии конфликта между НАТО и Россией. Он отметил, что хотя такой сценарий нельзя исключать, некоторые страны-члены альянса, в частности Венгрия и Словакия, категорически против эскалации. При этом большая часть государств НАТО, включая, «к сожалению», Польшу, по его словам, заинтересованы в продолжении боевых действий на территории Украины.
В минувшую среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о ночном вторжении беспилотников, которые якобы представляли опасность для его страны, а затем обвинил Россию в этой провокации, не приведя ни одного доказательства. В Минобороны РФ заявляли об ударах по территории Украины 10 сентября. По данным военного ведомства, целей для поражения в Польше не было. Поэтому в МО РФ предложили консультацию с польским минобороны.
В Польше заявили, что не готовы консультироваться с Минобороны России по поводу инцидента с «вторжением» беспилотников, произошедшем в середине текущей недели. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов неготовность Польши он объяснил тем, что это событие походит на провокацию. А еще, считает дипломат, там уже сделали выводы и безосновательно обвинили Россию в этом «налете», заявив, что Москва хочет дестабилизировать обстановку в республике.
Читайте материал по теме: В Польше сомневаются в обороноспособности НАТО из-за инцидента с налетом дронов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.