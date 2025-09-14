Польский судья обвинил Зеленского в инциденте с дронами

В Польше заявили, что не готовы консультироваться с Минобороны России по поводу инцидента с «вторжением» беспилотников, произошедшем в середине текущей недели. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов неготовность Польши он объяснил тем, что это событие походит на провокацию. А еще, считает дипломат, там уже сделали выводы и безосновательно обвинили Россию в этом «налете», заявив, что Москва хочет дестабилизировать обстановку в республике.