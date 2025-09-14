Ричмонд
В Минпромторге призвали признать русскую кухню нематериальным наследием РФ

В России призвали популяризировать спрос на русские блюда.

Источник: Комсомольская правда

В Минпромторге призвали признать русскую кухню нематериальным наследием России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в ведомстве отметили о важности увеличить количество мест, где можно попробовать блюда русской кухни.

«Ключевые задачи: обозначить намерение государства официально признать русскую кухню нематериальным наследием России и важным направлением внутренней политики и государственной поддержки», — говорится в сообщении от Минпромторга.

Среди прочих задач стоит отметить продвижение русской кухни и стимулирование интереса к ней среди молодёжи. Необходимо формировать положительный образ русской кухни в общественном сознании россиян и создавать благоприятное информационное пространство вокруг продуктов российского производства.

Ранее KP.RU сообщил, что будет опубликован специальный список блюд, в который войдут исконно русские рецепты. Он пополнят стандарт русской кухни.