Изобретательность телефонных мошенников в Молдове не имеет предела наглости: Теперь они звонят от имени сотрудников электросетей и киберполиции — люди остаются без денег на карточках

В Молдове появился новый вид мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Осторожно, мошенники!

В Молдове появился новый вид мошенничества.

Звонят и представляются сотрудниками электросетей. Затем перезванивают уже под видом «киберполиции» и требуют перейти по ссылке в Telegram. В итоге люди могут лишиться и денег, и своих тг-каналов.

Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные каналы!

