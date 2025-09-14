Изобретательность телефонных мошенников в Молдове не имеет предела наглости: Теперь они звонят от имени сотрудников электросетей и киберполиции — люди остаются без денег на карточках

Осторожно, мошенники!
В Молдове появился новый вид мошенничества.
Звонят и представляются сотрудниками электросетей. Затем перезванивают уже под видом «киберполиции» и требуют перейти по ссылке в Telegram. В итоге люди могут лишиться и денег, и своих тг-каналов.
Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте информацию через официальные каналы!
