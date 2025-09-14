Движение на участках МКАД будет ограничено с 15 сентября

Ограничения также распространятся на следующие участки: внутренняя сторона МКАД: от владения 1 (31-й километр) до дома 5А (26-й километр); внешняя сторона МКАД: от владения 1 (31-й километр) до дома 5А (26-й километр). Кроме того, в период с 12 сентября до 10 декабря на участках 11-й и 13-й Парковой улиц будут недоступны для движения 1−2 полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.