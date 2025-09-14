Ракам — хаос, Весам — выгода: Рунический гороскоп на неделю 15−21 сентября 2025 для всех знаков зодиака

Руны — древний язык подсказок, который и сегодня помогает разглядеть скрытые потоки судьбы. Неделя с 15 по 21 сентября 2025 года обещает каждому знаку зодиака свои испытания и бонусы: Ракам придётся разбираться с хаосом, Весам звёзды сулят неожиданную выгоду, а остальным предстоит найти баланс между планами и импровизацией. Этот рунический гороскоп, который для Life.ru эксклюзивно подготовил рунолог Игорь Вечерский, поможет понять, где лучше притормозить, а где — смело воспользоваться шансом, подаренным Вселенной.