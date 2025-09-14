«Хочет обучать детей в Великобритании»: принц Гарри налаживает контакты с отцом

Принц Гарри налаживает контакты с отцом и планирует обучать детей в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
В окружении Гарри заговорили о его намерении вернуться и устроить детей в британские школы. Речь идет о шестилетнем Арчи и четырехлетней Лилибет, для которых герцог Сассекский хочет создать такие же условия детства и учебы, как у наследников принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
— Я могу сказать вам, что Гарри хочет обучать детей здесь, в Великобритании, — рассказал один из приятелей внука Елизаветы II.
По словам близкого друга Гарри, он считает, что его дети лишены широкой семейной поддержки, которой окружены их кузены. Именно поэтому супруг Меган стремится наладить отношения с отцом и обеспечить детям, по его мнению, лучшее образование и возможность расти ближе к монаршей семье, передает издание.
Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-Хаус, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака. Принц Гарри после встречи с отцом рассказал, что тот чувствует себя хорошо.