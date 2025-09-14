Избрана мера пресечения экс-замначальнику тыла внутренних войск за взятку в 37 млн

Панов заключен под стражу на 60 дней.
Для бывшего заместителя начальника тыла Главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится в судебных документах.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Панова Владимира Михайловича сроком на 60 суток», — передает содержание документов ТАСС. Он обвиняется в получении особо крупной взятки в размере 37 миллионов рублей от экс-заместителя губернатора Кемеровской области Антона Сибиля и бывшего гендиректора компании «СК “Ремстройторг” Сергея Чечко.
По данным следствия, преступная схема действовала с 2012 по 2014 год, когда Панов якобы получал вознаграждение за заключение государственных контрактов для нужд МВД и общее покровительство коммерческой структуре. Отмечается, что это не первое судимое дело генерала — в 2020 году Ростовский гарнизонный военный суд уже признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Сообщается, что соучастники обвиняемого находятся в международном розыске. Компания «СК “Ремстройторг”, через которую осуществлялась преступная схема, была ликвидирована в 2018 году, а один из ее руководителей также обвиняется в уклонении от уплаты налогов на особо крупную сумму.