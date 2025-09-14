Избрана мера пресечения экс-замначальнику тыла внутренних войск за взятку в 37 млн

По данным следствия, преступная схема действовала с 2012 по 2014 год, когда Панов якобы получал вознаграждение за заключение государственных контрактов для нужд МВД и общее покровительство коммерческой структуре. Отмечается, что это не первое судимое дело генерала — в 2020 году Ростовский гарнизонный военный суд уже признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.