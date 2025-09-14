В Европарламенте отказались почтить память Чарли Кирка минутой молчания

В Европарламенте (ЕП) не стали проводить минуту молчания в память об американском активисте Чарли Кирке, которого убили во время его выступления 10 сентября, пишет Politico.
«Председатель Европарламента Роберта Метсола в четверг отклонила предложение правых фракций почтить память убитого американского консервативного влиятельного деятеля Чарли Кирка минутой молчания», — сказано в материале.
Уточняется, что соответствующую инициативу выдвинул депутат ЕП Чарли Ваймерс. Несмотря на отклонение предложения, парламентарий все равно попытался провести минуту молчания. Для этого он использовал время своего выступления. Однако Чарли Ваймерса прервала вице-спикер Катарина Барли.
Недовольные депутаты стали кричать и стучать по столам в знак протеста. В ответ Катарина Барли напомнила им о решении Роберты Метсолы.
В Чарли Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице. Впоследствии лидер США Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого в убийстве задержали. Также появилась информация, что им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.