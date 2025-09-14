Мисс Беларусь-2025 родилась в Донецке, но связи с родными там у нее нет

18-летняя Мисс-Беларусь-2025 Алена Кучерук из Полоцка в интервью телеканалу ОНТ рассказала, что родом она из Донецка, живет в Беларуси последние 11 лет. Девушка из простой семьи. Ее мама работает в социальной сфере, сестра — реабилитолог.
«Моя мама белоруска. Мы приехали к бабушке на лето, как мы это делали часто. Моя бабушка живет в Полоцком районе, в агрогородке Горяны. За лето мама поняла, что не хочет рисковать детьми, и мы решили остаться здесь. А папа остался там», — рассказала Алена Кучерук.
На момент переезда в Беларусь Алене было семь лет.
По ее словам, связи с родными из Донецка не осталось.
Напомним, что Мисс-Беларусь-2025 студентка Новополоцкого музыкального колледжа и ее будущая специальность «дирижирование (академический хор)».
Кстати, финалистки «Мисс Беларусь-2025» вышли на подиум в нарядах с цитатами президента Беларуси Александра Лукашенко.
Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 15 по 21 сентября: «Погружаемся в осень с дождями».
Кроме того, вот информация о перспективах Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.