Мисс Беларусь-2025 родилась в Донецке, но связи с родными там у нее нет

Мисс-Беларусь −2025 Алена Кучерук рассказала, что родом из Донецка и живет в Беларуси 11 лет.

Источник: Комсомольская правда

18-летняя Мисс-Беларусь-2025 Алена Кучерук из Полоцка в интервью телеканалу ОНТ рассказала, что родом она из Донецка, живет в Беларуси последние 11 лет. Девушка из простой семьи. Ее мама работает в социальной сфере, сестра — реабилитолог.

«Моя мама белоруска. Мы приехали к бабушке на лето, как мы это делали часто. Моя бабушка живет в Полоцком районе, в агрогородке Горяны. За лето мама поняла, что не хочет рисковать детьми, и мы решили остаться здесь. А папа остался там», — рассказала Алена Кучерук.

На момент переезда в Беларусь Алене было семь лет.

По ее словам, связи с родными из Донецка не осталось.

Напомним, что Мисс-Беларусь-2025 студентка Новополоцкого музыкального колледжа и ее будущая специальность «дирижирование (академический хор)».

Кстати, финалистки «Мисс Беларусь-2025» вышли на подиум в нарядах с цитатами президента Беларуси Александра Лукашенко.

Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 15 по 21 сентября: «Погружаемся в осень с дождями».

Кроме того, вот информация о перспективах Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.

