В 11 регионах европейской территории России зафиксировали заморозки

По словам метеоролога, минусовые температуры зафиксировали в Башкирии (-3,2 градуса в Салавате), Оренбургской области (-3,0 в Кувандыке), Ульяновской (-2,1 в Инзе), Коми (-1,0 в селе Койгородок), Нижегородской области (-0,8 в поселке Воскресенское), Мордовии (-0,7 в Темникове), Самарской области (-0,6 в поселке Авангард), Кировской (-0,4 в поселке Санчурск), Костромской (-0,4 в поселке Вохма), Московской (-0,3 в поселке Черусти), Марий Эл (-0,1 в поселке Новый Торъял).