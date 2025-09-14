Капитальный ремонт 600 жилых домов в стиле неоклассики прошел в Москве

Еще один дом в неоклассическом стиле возвели в 1904 году по адресу: ул. Покровка, д. 15/16, стр. 1. Его фасады отличает многокомпонентная пластика, а дополнительный объем придают межэтажные карнизы. По периметру здания расположен венчающий карниз. При восстановлении фасада мастера расчистили и промыли открытые плоскости и отремонтировали штукатурный слой. Восстановили все повреждения, имеющиеся в кирпичной кладке, а места намокания обработали антисептическим раствором. Особое внимание уделили ремонту архитектурных элементов. Гранитный цоколь на лицевой части фасада промыли и отполировали. Наружные стены покрыли красками на акриловой основе, сохранив при этом исторические цвета: «зеленая стена» и «зеленые стручки гороха».