Капитальный ремонт 600 жилых домов в стиле неоклассики прошел в Москве

«Неоклассицизм оказал огромное влияние на архитектурный облик Москвы. Дома, построенные в этом стиле, являются одними из самых узнаваемых, они стали визитными карточками города. Их отличает монументальность и строгие формы. Фасады строений украшены барельефами, лепниной, колоннами и сложными венчающими карнизами. За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 600 домов, возведенных как в раннем (начало ХХ века), так и советском неоклассическом стиле», — говорится в сообщении.
Одним из таких строений является шестиэтажный жилой дом на ул. Часовая (д. 17) в районе Аэропорт. Его построили в 1950 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики. Главный фасад отличается строгой симметрией. Композиционно он разделен на три части с эркерами, украшенными карнизами. Боковые секции венчают люкарны, а центральную — мезонин.
Капитальный ремонт здания провели в 2022 году. Работы затронули фасад, кровлю, подъезды и инженерные системы. Был разработан отдельный проект, который учел все архитектурные особенности дома, подобраны материалы и необходимое оборудование.
Специалисты промыли фасад, а затем отбили отслаивающиеся части штукатурного слоя. После этого заделали трещины специальным строительным раствором и обработали поверхности современными антигрибковым и антисептическим составами. На следующем этапе привели в порядок штукатурный слой и восстановили архитектурные элементы. Фасад окрасили, вернув ему исторические цвета — «светлая слоновая кость» и «сигнальный белый».
В завершение заменили отливы и установили новые трубы наружного водостока. Крышу восстановили: заменили все изношенные стропила, обрешетку и кровельное покрытие. Деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом. Благодаря применению современных теплоизоляционных материалов был нормализован температурно-влажностный режим.
Еще один дом в неоклассическом стиле возвели в 1904 году по адресу: ул. Покровка, д. 15/16, стр. 1. Его фасады отличает многокомпонентная пластика, а дополнительный объем придают межэтажные карнизы. По периметру здания расположен венчающий карниз. При восстановлении фасада мастера расчистили и промыли открытые плоскости и отремонтировали штукатурный слой. Восстановили все повреждения, имеющиеся в кирпичной кладке, а места намокания обработали антисептическим раствором. Особое внимание уделили ремонту архитектурных элементов. Гранитный цоколь на лицевой части фасада промыли и отполировали. Наружные стены покрыли красками на акриловой основе, сохранив при этом исторические цвета: «зеленая стена» и «зеленые стручки гороха».
Специалисты отремонтировали приямки, заменили входные двери и установили новые водосточные трубы. Приводя в порядок крышу здания, усилили стропильную систему и заменили обрешетку. Все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, который значительно снижает риск возникновения пожаров. Также утеплили чердачное помещение и заменили кровельное покрытие.
Одиннадцатиэтажный жилой дом 38 на Фрунзенской набережной построили в 1958 году по проекту архитектора Ефима Вулыха. Здание отличает монументальность. Магазин на первом этаже имеет витражное остекление и украшен пилястрами. Парадный и боковой фасады со второго по седьмой этаж декорированы массивными композициями в межоконных простенках, каждая из которых состоит из четырех пилястр и завершается наличником по центральной оси и симметричными навершиями. Объем зданию добавляют межэтажные карнизы. Завершает фасад многопрофильный карниз, который поддерживают кронштейны.
В этом доме сейчас ведется капитальный ремонт. Специалисты приводят в порядок его фасад, крышу и подвальное помещение. Уже заменили внутренние инженерные системы. Особое внимание уделено восстановлению исторического портрета здания: одна из приоритетных задач — сохранить первозданную красоту стиля неоклассицизма, в котором оно выполнено.
Для этого разработан уникальный проект проведения работ, в котором учли все нюансы объекта. Подобраны максимально подходящие материалы и технологии. Процесс капремонта фасада разбит на несколько этапов. Сначала мастера расчистили и промыли плоскости от грязи, копоти и старой краски, обновили штукатурный слой нижнего этажа и архитектурного декора. На следующем этапе локально отремонтировали кирпичную кладку и керамическую плитку, места намокания обработали современным антигрибковым и укрепляющим средствами.
Нижний этаж и архитектурные элементы окрасят в исторические цвета, вернув оттенок «коричневый каштан», верхние этажи и фасад во дворе покроют специальным составом для защиты от дождя и влаги. На заключительном этапе специалисты займутся ремонтом балконов и входных групп, уделят внимание восстановлению оконных откосов, замене водосточных труб и обновлению цоколя.
На крыше ведутся работы по устройству температурно-влажностного режима, замене обрешетки и металлического покрытия скатной крыши. Деревянные конструкции чердачного помещения обрабатывают огнебиозащитным составом, меняют слуховые окна и укладывают ходовые настилы в чердачном помещении. Параллельно приводят в порядок и подвалы. На объекте уже полностью заменили магистрали водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также проложили новую электросеть.
Каждый год список жилых зданий, возведенных в неоклассическом стиле, в которых проходит ремонт, пополняется новыми адресами. Фонд капитального ремонта Москвы продолжает работать в темпе, заявленном в предыдущие годы.