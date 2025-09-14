Ричмонд
В Ростовской области на трассе в ДТП погиб пешеход

На трассе «Ростов-Волгодонск» в результате наезда автомобиля погиб пешеход.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 13 сентября вечером на автодороге «Ростов — Волгодонск». По предварительной информации, предоставленной пресс-службой региональной Госавтоинспекции, в результате наезда легкового автомобиля погиб пешеход.

Инцидент случился примерно в 18:50. По данным правоохранительных органов, 32-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на мужчину, который двигался пешком по ходу следования транспорта — в сторону Ростова-на-Дону из Волгодонска.

От полученных травм пешеход скончался на месте до прибытия медиков.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следователи Главного следственного управления главка МВД России по Ростовской области. Они проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Личность погибшего пока не установлена. Полиция выясняет причины и детали трагедии.

