В Ростовской области на трассе в ДТП погиб пешеход

Инцидент случился примерно в 18:50. По данным правоохранительных органов, 32-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на мужчину, который двигался пешком по ходу следования транспорта — в сторону Ростова-на-Дону из Волгодонска.