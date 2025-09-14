В городе Бавлы в Татарстане открыли обновленный кадровый центр

Обновленный кадровый центр «Работа России» открыли в городе Бавлы в Республике Татарстан. Учреждение модернизировали при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в аппарате совета Бавлинского муниципального района.
Там отремонтировали помещения и установили современное оборудование. Само пространство центра при этом сделали более удобным для посетителей. Помимо этого, в учреждении внедрили новые подходы к организации работы и оказанию индивидуальных услуг.
Напомним, что ранее центр занятости отремонтировали в селе Новошешминск. Там обустроили комфортные зоны для проведения консультаций, обучающих семинаров и работы с электронными сервисами.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.