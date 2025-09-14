В Ленинградской области перекрыто движение поездов: сход с рельсов тепловоза заблокировал пути

Нужно напомнить, что в Орловской области задержаны несколько пассажирских поездов. Это произошло после взрыва на железнодорожных путях. Отмечается, что в результате инцидента погибли два росгвардейца, которые проводили осмотр ж/д пути. Третий находился в больнице в тяжелом состоянии. Недавно стало известно, что и он скончался от полученных травм. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков у себя в Telegram-канале.