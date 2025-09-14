В Ленинградской области перекрыто движение поездов: сход с рельсов тепловоза заблокировал пути

В Лужском районе Ленинградской области, на перегоне Строганово — Мшинская, произошло крушение товарного состава, который двигался без груза. Три вагона сошли с рельсов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«С рельсов сошел тепловоз с 15 порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Задержано движение десяти пригородных электричек», — рассказал чиновник у себя в социальных сетях.
На месте происшествия задействованы правоохранительные органы и службы спасения. По предварительным данным, следователи рассматривают все возможные версии случившегося, в том числе и диверсию. Также Дрозденко рассказал, что жертв в результате случившегося нет. Сейчас подогнаны два ремонтно-восстановительных поезда. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Нужно напомнить, что в Орловской области задержаны несколько пассажирских поездов. Это произошло после взрыва на железнодорожных путях. Отмечается, что в результате инцидента погибли два росгвардейца, которые проводили осмотр ж/д пути. Третий находился в больнице в тяжелом состоянии. Недавно стало известно, что и он скончался от полученных травм. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков у себя в Telegram-канале.
Сейчас постепенно пассажирские поезда в Орловской области входят в расписание. Для них организован альтернативный путь. При этом задержки продолжаются. В среднем опоздание поездов фиксируется на 4,5 часа.
До этого сообщалось, что в Архангельской области сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних, они пытались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Теперь несовершеннолетние окажутся на скамье подсудимых. Им грозит реальный срок по статье диверсия, который предусматривает до 15 лет лишения свободы. Подростков уже заключили под стражу.
Ранее KP.RU сообщил, что украинские спецслужбы все чаще вовлекают в преступную деятельность россиян. Они угрозами и шантажом вводят в заблуждение и требуют, чтобы россияне устраивали террористические акты и диверсии. Отмечается, что самым уязвимым звеном являются пенсионеры и студенты. Сотрудники СБУ обещают дополнительный заработок, а как только жертва выполнила «заказ», пропадают, а россиянин оказывается на скамье подсудимых.