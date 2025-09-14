В Сысерти модернизировали смотровую площадку

«С этим местом я познакомилась еще в детстве — здесь мы часто прогуливались с родителями, наслаждаясь красотой природы. С тех пор прошло много лет, и, к сожалению, некогда прочная конструкция начала ветшать. Изношенные полы и перекрытия делали пребывание на площадке небезопасным», — поделилась Владлена.