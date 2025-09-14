Ричмонд
В Сысерти модернизировали смотровую площадку

Также возле этого пространства планируют проложить удобный пешеходный маршрут и отсыпать дорогу.

Смотровую площадку на берегу Механического пруда в Сысерти в Свердловской области обновили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Уточним, что площадку создали 20 лет назад. С того времени она обветшала. Восстановить пространство предложила местная жительница Владлена Шелегина. Она поделилась своей идеей в проекте «Соучастники» и прошла в финал.

«С этим местом я познакомилась еще в детстве — здесь мы часто прогуливались с родителями, наслаждаясь красотой природы. С тех пор прошло много лет, и, к сожалению, некогда прочная конструкция начала ветшать. Изношенные полы и перекрытия делали пребывание на площадке небезопасным», — поделилась Владлена.

По словам главы округа Дмитрия Нисковских, в планах еще благоустроить прилегающую к площадке территорию. Там рассчитывают отсыпать дорогу и проложить удобный пешеходный маршрут.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.