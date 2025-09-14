В селе Иванисовка Пензенской области открыли модульный медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Иванисовка в Пензенской области. Его возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
«В новом здании приятно, тепло, просторно и комфортно. Обустроены кабинет фельдшера, процедурная, зона ожидания, санузел и санитарная комната, помещение для персонала, а также помещение для хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья установлен пандус», — сказал главный врач Городищенской районной больницы, подразделением которой является новый ФАП, Лев Умнов.
По его словам, в медпункте будут также проводить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию. Всего же в регионе с начала года по нацпроекту построили 11 модульных ФАПов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.