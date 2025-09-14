Театр Пушкина представит три премьеры по русским романам

В Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина состоялось открытие 76-го театрального сезона и традиционный сбор труппы, который посетили Вера Алентова, Александр Арсентьев, Вера Воронкова и др.
В новом сезоне театр представит три премьеры по русским романам.
«Планов на сезон у нас много. Особенно радует, что в Театре Пушкина после долгого перерыва снова появится спектакль по Александру Сергеевичу Пушкину — Олег Долин осуществит постановку “Капитанской дочки”. В целом грядущий сезон можно назвать сезоном русских романов — кроме “Капитанской дочки” будут и “Обломов”, и “Идиот”. Но это далеко не все! Надеюсь, сезон будет ярким, зрелищным и запоминающимся.
В 2014 году, в юбилей Камерного театра, предшественника Театра Пушкина, мне захотелось вернуть на сцену Александра Таирова и Алису Коонен — посвятить им спектакль, вспомнить, поклониться, как нашим прародителям. Сейчас, в юбилей Театра Пушкина, хочется вернуть на сцену тех, кто в разные годы работал в этом театре. У нашего театра очень пестрая история, она похожа на лоскутное одеяло — за 75 лет здесь, включая меня, сменилось 10 художественных руководителей. Это достаточно много. Кто-то из них руководил более успешно, кто-то менее, но так или иначе — они отдавали этому месту годы жизни, вкладывали в него свои силы. И «собрать» их вместе на этой сцене в юбилей театра, на мой взгляд, довольно интересная затея.
Чтобы дерево росло и развивалось, надо поливать его корни. Чем сильнее корни — тем сильнее рост дерева. Другими словами — это наш фундамент, и мне кажется, помнить о тех, кто нас создал, — важная задача для каждого, кто сегодня работает в Театре Пушкина", — рассказал aif.ru Евгений Писарев, художественный руководитель Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.
В сентябре на Основной сцене начнутся репетиции спектакля «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина в постановке Олега Долина.
С ноября начнутся работы над новой редакцией «Аленького цветочка» — легендарного спектакля Театра Пушкина, премьера которого состоялась 30 декабря 1950 года. Новую версию зрители увидят уже в декабре 2025 года. Режиссер постановки — Евгений Писарев.
21 октября 2025 года, в день 75-летия Театра Пушкина, на Основной сцене будет показан спектакль «И будет театр!..», посвященный истории театра.
После Нового года Сергей Тонышев начнет работу над романом «Идиот» Федора Михайловича Достоевского.
В следующем году Мурат Абулкатинов поставит «Обломова» Ивана Александровича Гончарова, а Евгений Писарев представит музыкальный спектакль «Трехгрошовая опера» Бертольта Брехта. Работы над постановками начнутся уже в этом сезоне, а премьеры состоятся в следующем 77-м сезоне.
В Филиале театра появятся три спектакля: Никита Пирожков выпустит «Макбет. Кабаре» в конце ноября, в феврале Сергей Щедрин поставит спектакль «Костюмер» Рональда Харвуда, а в марте-апреле Денис Парамонов займется постановкой романа Аси Володиной «Протагонист».
Напомним, 9 сентября состоялась премьера спектакля «Буря» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира режиссера Николая Рощина. Следующие показы состоятся 30 сентября, 1 октября, 30 октября, 18 ноября, 19 ноября.
Отметим, в этом году в труппу приняты 7 новых артистов. Все они — выпускники Школы-студии МХАТ, курса Евгения Писарева: Ляля Анпилогова, Татьяна Романова, Виктория Серикова, Василий Бобров, Артем Ляшенко, Ян Сибряев, Руслан Чагилов.