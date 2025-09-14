Театр Пушкина представит три премьеры по русским романам

В 2014 году, в юбилей Камерного театра, предшественника Театра Пушкина, мне захотелось вернуть на сцену Александра Таирова и Алису Коонен — посвятить им спектакль, вспомнить, поклониться, как нашим прародителям. Сейчас, в юбилей Театра Пушкина, хочется вернуть на сцену тех, кто в разные годы работал в этом театре. У нашего театра очень пестрая история, она похожа на лоскутное одеяло — за 75 лет здесь, включая меня, сменилось 10 художественных руководителей. Это достаточно много. Кто-то из них руководил более успешно, кто-то менее, но так или иначе — они отдавали этому месту годы жизни, вкладывали в него свои силы. И «собрать» их вместе на этой сцене в юбилей театра, на мой взгляд, довольно интересная затея.