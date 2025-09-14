Минпромторг призвал признать русскую кухню нематериальным наследием России

Также планируется популяризация русской кухни среди молодежи, стимулирование интереса к отечественным продуктам и формирование положительного образа русской кухни в сознании граждан. В методических рекомендациях отмечается, что русская кухня, русский язык как государственный и общая память о победе в Великой Отечественной войне играют ключевую роль в объединении народов России.