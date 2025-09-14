Минпромторг призвал признать русскую кухню нематериальным наследием России

Всероссийский фестиваль русской кухни призван продемонстрировать стремление государства официально признать русскую кухню как нематериальное наследие России. Об этом говорится в методических рекомендациях Минпромторга.
Основные цели мероприятия включают в себя намерение государства признать русскую кухню важной частью нематериального наследия России и значимым направлением внутренней политики, а также государственной поддержки.
Также планируется популяризация русской кухни среди молодежи, стимулирование интереса к отечественным продуктам и формирование положительного образа русской кухни в сознании граждан. В методических рекомендациях отмечается, что русская кухня, русский язык как государственный и общая память о победе в Великой Отечественной войне играют ключевую роль в объединении народов России.
Ранее ведомство создало рабочую группу, которая будет заниматься вопросами популяризации русской кухни.