В Хабаровске пройдет фестиваль туризма «Дальний Восток — Дикий Восторг!»

Подчеркивается, что этот фестиваль является новым форматом делового форума «Открой Дальний Восток!», который проходил с 2022 года. В 2025-м для гостей подготовили гастрономическую программу. Их ждут кулинарные мастер-классы и дегустации. А во время культурной части фестиваля выступят местные творческие коллективы и приглашенный хедлайнер — певец SEVAK. Также будут работать фотозоны. А для детей подготовят интерактивную площадку с развлечениями.