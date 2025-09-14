В Хабаровске пройдет фестиваль туризма «Дальний Восток — Дикий Восторг!»

Фестиваль туризма «Дальний Восток — Дикий Восторг!» пройдет в Хабаровске с 19 по 21 сентября при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в краевом министерстве туризма.
Подчеркивается, что этот фестиваль является новым форматом делового форума «Открой Дальний Восток!», который проходил с 2022 года. В 2025-м для гостей подготовили гастрономическую программу. Их ждут кулинарные мастер-классы и дегустации. А во время культурной части фестиваля выступят местные творческие коллективы и приглашенный хедлайнер — певец SEVAK. Также будут работать фотозоны. А для детей подготовят интерактивную площадку с развлечениями.
«Неотъемлемой частью фестиваля станет ярмарка локальных производителей, где можно будет не только попробовать дальневосточные деликатесы, но и приобрести локальные сувениры. Ожидается, что мероприятие посетят более 30 тысяч человек», — добавили в ведомстве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.