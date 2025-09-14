В зоне СВО танк РФ уничтожил бронеколонну и диверсионную группу ВСУ

В зоне спецоперации танковый экипаж группировки войск «Днепр» экстренно отремонтировал свою машину и ликвидировал бронеколонну ВСУ с диверсионной группой, рассказал РИА Новости командир танка с позывным «Депутат».
«Заходила диверсионно-разведывательная группа противника на бронетехнике. Две БМП (боевая машина пехоты — прим. ред.) было и один танк. Поступила команда, нужно было прямой наводкой выехать — отработать. Выехали в поле. Механик говорит: “Все прибыли!”. Начали работать, и у нас получилось, что не закрывается клин полностью и выстрела не происходит», — сообщил командир танка РФ.
Впоследствии военнослужащие устранили возникшую проблему. Поскольку в ствол танка был заряжен осколочный боеприпас, сначала экипаж произвел залп по украинской БМП, а затем выстрелил кумулятивным снарядом по танку ВСУ. В результате он загорелся, а экипаж начал покидать боевую машину.
«Дальше начали осколочным работать. И так уничтожили танк и две БМП», — поделился собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Сумской области ВС РФ ликвидировали зенитный ракетный комплекс «Тунгуска» ВСУ.