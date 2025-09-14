В зоне СВО танк РФ уничтожил бронеколонну и диверсионную группу ВСУ

«Заходила диверсионно-разведывательная группа противника на бронетехнике. Две БМП (боевая машина пехоты — прим. ред.) было и один танк. Поступила команда, нужно было прямой наводкой выехать — отработать. Выехали в поле. Механик говорит: “Все прибыли!”. Начали работать, и у нас получилось, что не закрывается клин полностью и выстрела не происходит», — сообщил командир танка РФ.