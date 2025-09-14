В Ростовской области из-за неисправных электроприборов произошли два пожара

В двух частных домах Ростовской области 11 сентября произошли пожары, причиной которых стала неисправность электрооборудования. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Первый инцидент произошел рано утром в хуторе Большая Кирсановка Матвеево-Курганского района. В момент возгорания в комнате находилась женщина с ребенком. Проснувшись, она увидела, что горит удлинитель, в который был подключен электрообогреватель. Женщина с ребенком успела покинуть дом и вызвать пожарных.
Огнеборцы МЧС России и добровольцы ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. На месте работали шесть человек личного состава и две единицы спецтехники. По заключению дознавателя, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
В тот же день пожар произошел в хуторе Кочеванчик Азовского района в доме на улице Садовой. Хозяйка в момент возгорания была на улице. Услышав хлопок, она зашла в дом и обнаружила, что в ванной комнате горит розетка, в которую был подключен бойлер. Женщина немедленно вызвала пожарных. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали семь сотрудников МЧС России с помощью двух единиц техники.
В МЧС призвали дончан не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, регулярно проверять исправность электрооборудования и электропроводки, а в случае признаков неисправности обращаться к профессионалам.
