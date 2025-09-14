В Ростовской области из-за неисправных электроприборов произошли два пожара

В тот же день пожар произошел в хуторе Кочеванчик Азовского района в доме на улице Садовой. Хозяйка в момент возгорания была на улице. Услышав хлопок, она зашла в дом и обнаружила, что в ванной комнате горит розетка, в которую был подключен бойлер. Женщина немедленно вызвала пожарных. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали семь сотрудников МЧС России с помощью двух единиц техники.