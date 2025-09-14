Ричмонд
В Аргентине разбился самолет, который выполнял трюки

В результате инцидента погибло двое мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В субботу в аргентинской провинции Кордоба двухместный самолет, выполнявший акробатические трюки, потерпел крушение. Оба пилота погибли. Об этом пишет портал Infobae со ссылкой на источники из полиции.

«Погибшими оказались двое мужчин из (провинции — прим. ред.) Санта-Фе», — говорится в статье издания.

Трагедия произошла в субботу днём на аэродроме города Бель-Виль. Мероприятие, на котором участники демонстрировали воздушные трюки, стало местом происшествия. Оперативным службам предстоит выяснить подробности случившегося и установить причину крушения самолета.

Ранее стало известно, что разбился легкомоторный самолет под Рязанью. Он осуществлял сельхозобработку полей. Оперативным службам придется выяснить, что стало причиной крушения. К сожалению, пилот скончался на месте.