Умер французский диджей Кристиан Бонер

Кроме того, Кристиан Бонер сыграл важную роль в создании Национальной школы циркового искусства в 1975 году и основал Французскую цирковую ассоциацию в 1978 году. Он также был организатором знаменитого ежегодного Festival Mondial du Cirque de Demain и автором нескольких книг о цирковом искусстве.