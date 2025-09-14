Умер французский диджей Кристиан Бонер

Скончался Кристиан Бонер, выдающийся французский журналист, теле- и радиоведущий, писатель и цирковой деятель. Ему было 77 лет.
Он родился в 1947 году в Пуатье. Бонер был одним из ключевых голосов радиостанции Europe 1 и сотрудничал с различными телевизионными каналами и станциями Франции, включая как коммерческие, так и государственные.
Кроме того, Кристиан Бонер сыграл важную роль в создании Национальной школы циркового искусства в 1975 году и основал Французскую цирковую ассоциацию в 1978 году. Он также был организатором знаменитого ежегодного Festival Mondial du Cirque de Demain и автором нескольких книг о цирковом искусстве.
О смерти журналиста сообщили его коллеги, подробности и причина пока не разглашаются.