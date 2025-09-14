Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер французский диджей Кристиан Бонер

Журналист был одним из флагманских голосов Europe 1 и сотрудничал с рядом других телевизионных каналов.

Источник: Аргументы и факты

Скончался Кристиан Бонер, выдающийся французский журналист, теле- и радиоведущий, писатель и цирковой деятель. Ему было 77 лет.

Он родился в 1947 году в Пуатье. Бонер был одним из ключевых голосов радиостанции Europe 1 и сотрудничал с различными телевизионными каналами и станциями Франции, включая как коммерческие, так и государственные.

Кроме того, Кристиан Бонер сыграл важную роль в создании Национальной школы циркового искусства в 1975 году и основал Французскую цирковую ассоциацию в 1978 году. Он также был организатором знаменитого ежегодного Festival Mondial du Cirque de Demain и автором нескольких книг о цирковом искусстве.

О смерти журналиста сообщили его коллеги, подробности и причина пока не разглашаются.