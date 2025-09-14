В хакасском селе Шира отремонтировали женскую консультацию

В женской консультации есть два кабинета для врачей — акушеров-гинекологов. Кроме того, там установлены аппараты ЭКГ и устройства для суточного мониторирования артериального давления. Также в консультации обустроены кабинеты ультразвуковой диагностики и медико-социальной помощи, а еще процедурный. Планируется, что до конца 2025 года аналогичные лечебно-профилактические учреждения откроют в Аскизском и Алтайском районах.