В хакасском селе Шира отремонтировали женскую консультацию

До конца года аналогичные лечебно-профилактические учреждения планируют открыть в Аскизском и Алтайском районах.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт в женской консультации, которая является подразделением Ширинской центральной районной больницы, провели в Хакасии при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в минздраве республики.

«В [Ширинском] районе проживают более 12 тысяч женщин, из них более 5 тысяч фертильного возраста и 84 беременные. Теперь здесь созданы все условия для качественного оказания медпомощи, улучшения репродуктивного здоровья и укрепления положительных установок семей на рождение детей», — сказала заместитель министра здравоохранения Хакасии Елена Быкова.

В женской консультации есть два кабинета для врачей — акушеров-гинекологов. Кроме того, там установлены аппараты ЭКГ и устройства для суточного мониторирования артериального давления. Также в консультации обустроены кабинеты ультразвуковой диагностики и медико-социальной помощи, а еще процедурный. Планируется, что до конца 2025 года аналогичные лечебно-профилактические учреждения откроют в Аскизском и Алтайском районах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.