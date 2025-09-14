В хакасском селе Шира отремонтировали женскую консультацию

Ремонт в женской консультации, которая является подразделением Ширинской центральной районной больницы, провели в Хакасии при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в минздраве республики.
«В [Ширинском] районе проживают более 12 тысяч женщин, из них более 5 тысяч фертильного возраста и 84 беременные. Теперь здесь созданы все условия для качественного оказания медпомощи, улучшения репродуктивного здоровья и укрепления положительных установок семей на рождение детей», — сказала заместитель министра здравоохранения Хакасии Елена Быкова.
В женской консультации есть два кабинета для врачей — акушеров-гинекологов. Кроме того, там установлены аппараты ЭКГ и устройства для суточного мониторирования артериального давления. Также в консультации обустроены кабинеты ультразвуковой диагностики и медико-социальной помощи, а еще процедурный. Планируется, что до конца 2025 года аналогичные лечебно-профилактические учреждения откроют в Аскизском и Алтайском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.