С мыса Челюскин в Якутии вывезут 800 ржавых бочек

Волонтеры вывезут с мыса Челюскин в Якутии 800 ржавых бочек. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства республики.
Активисты уже подготовили бочки из-под горюче-смазочных материалов к погрузке на научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». В работах задействован вертолет. Подчеркивается, что металлолом десятилетиями накапливался в Арктике. Всего на территории площадью около 40 гектаров скопилось примерно 40 тысяч таких бочек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.