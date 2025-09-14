RTVI: Германия ужесточила выдачу виз россиянам

Германия ужесточила процедуру выдачи виз, как национальных, так и шенгенских, для граждан России. Об этом сообщает международный телеканал RTVI со ссылкой на полученный им комментарий от посольства ФРГ в Москве.
Берлин якобы видит «повышенные риски безопасности для Евросоюза» из-за боевых действий между Россией и Украиной, заявили СМИ в немецком диппредставительстве.
«Российские заявители, не имеющие веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — приводятся слова из комментария посольства.
Германское информагентство dpa ранее сообщило, что власти ФРГ в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕС собираются ужесточить визовый режим для россиян на общеевропейском уровне. В посольстве, как отмечает RTVI, не уточнили, насколько достоверны эти сведения.
О том, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения подхода к выдаче виз гражданам России, сообщала и американская газета Politico, ссылаясь на представителя Еврокомиссии.