Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RTVI: Германия ужесточила выдачу виз россиянам

Граждан РФ, не имеющих веских причин для поездки, ждут более длительные и тщательные процедуры.

Источник: Аргументы и факты

Германия ужесточила процедуру выдачи виз, как национальных, так и шенгенских, для граждан России. Об этом сообщает международный телеканал RTVI со ссылкой на полученный им комментарий от посольства ФРГ в Москве.

Берлин якобы видит «повышенные риски безопасности для Евросоюза» из-за боевых действий между Россией и Украиной, заявили СМИ в немецком диппредставительстве.

«Российские заявители, не имеющие веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — приводятся слова из комментария посольства.

Германское информагентство dpa ранее сообщило, что власти ФРГ в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ЕС собираются ужесточить визовый режим для россиян на общеевропейском уровне. В посольстве, как отмечает RTVI, не уточнили, насколько достоверны эти сведения.

О том, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения подхода к выдаче виз гражданам России, сообщала и американская газета Politico, ссылаясь на представителя Еврокомиссии.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше