Школу на 1200 мест начали возводить в Нижнем Тагиле

Возведение школы на 1200 мест началось в Александровском микрорайоне Нижнего Тагила. Работы проводят по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
На строительной площадке специалисты уже расчистили территорию площадью 49 тысяч квадратных метров. Также они установили ограждение и обустроили подъездную дорогу.
В четырехэтажном здании разместят учебные кабинеты, три игровые площадки и пять зон для первоклассников. На прилегающей территории оборудуют футбольное поле с беговыми дорожками и теннисный корт. Также там появятся волейбольная и баскетбольная площадки, зоны для тихого отдыха с навесами. Завершить работы планируют в 2027 году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.