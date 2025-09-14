Школу на 1200 мест начали возводить в Нижнем Тагиле

В четырехэтажном здании разместят учебные кабинеты, три игровые площадки и пять зон для первоклассников. На прилегающей территории оборудуют футбольное поле с беговыми дорожками и теннисный корт. Также там появятся волейбольная и баскетбольная площадки, зоны для тихого отдыха с навесами. Завершить работы планируют в 2027 году.