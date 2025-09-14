Ричмонд
В ряде районов Ростовской области объявили высший класс пожароопасности

14 сентября в Ростовской области прогнозируют порывы ветра до 15−20 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых районах Ростовской области 14 сентября объявлен пятый, чрезвычайный класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Чрезвычайная пожароопасность ожидается сегодня в юго-восточных, местами в северо-восточных, северо-западных, центральных районах области и в Приазовье. Местами в этих же районах действует высокая пожароопасность (4 класс).

Ситуацию усугубляет сильный ветер. По данным метеорологов, в течение дня ожидается северо-восточный и восточный ветер 8−13 м/с, утром и днем местами возможны порывы скоростью 15−20 м/с. Осадков не прогнозируется.

