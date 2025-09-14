Более 61 тысячи единиц помощи передали горожане в штабы «Москва помогает»

В Москве открыто 15 штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», они работают почти во всех округах столицы, включая 10 коворкинг-центров НКО. За время работы собрано более 4,75 миллиона единиц помощи и передано свыше 1,7 тысячи тонн гуманитарного груза.
Директор Московского дома общественных организаций Николай Миронов отметил, что штабы действуют с февраля 2022 года, а с января 2025-го более двух тысяч жителей столицы передали свыше 61 тысячи единиц помощи. Чаще всего москвичи приносят продукты питания и средства личной гигиены.
Гуманитарные грузы направляются жителям приграничных и новых регионов России, участникам специальной военной операции и их семьям, а также приютам для животных. В штабы можно приносить продукты, одежду, постельные принадлежности, средства гигиены, малогабаритную бытовую технику и зоотовары, все в индивидуальной упаковке.
Волонтеры следят за сроком годности продуктов. Наиболее востребованы крупы, консервы, сладости, а также гели для душа, влажные салфетки, мыло, зубные пасты, щетки и бритвенные наборы, передает агентство городских новостей «Москва».
В Москве более трех лет работает проект «Москва помогает», цель которого — сбор товаров первой необходимости для жителей новых и приграничных регионов России.