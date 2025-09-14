Более 61 тысячи единиц помощи передали горожане в штабы «Москва помогает»

Директор Московского дома общественных организаций Николай Миронов отметил, что штабы действуют с февраля 2022 года, а с января 2025-го более двух тысяч жителей столицы передали свыше 61 тысячи единиц помощи. Чаще всего москвичи приносят продукты питания и средства личной гигиены.