Овчинский: более 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города

Более 30 городских объектов строительства были украшены тематическими поздравлениями в преддверии 878-летия Москвы. На баннерах, установленных на строительных площадках, появились праздничные слоганы, посвященные столице.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что тематическое оформление коснулось значимых объектов города, таких как жилой комплекс на Лужнецкой набережной, здание Ленинградского вокзала, Международная академия хоккея им. Овечкина и множество других стройпроектов в различных районах Москвы.
«Этот проект — не просто праздничное украшение города, а важный символ единства горожан и строительного сообщества. Через поздравления мы показываем, что каждая стройка — это вклад в будущее нашей столицы, выражение любви к городу и заботы о его развитии. Строительная отрасль Москвы работает над созданием современной, комфортной и вдохновляющей среды, и День города — прекрасный повод напомнить об этом каждому жителю. В акции приняли участие более 30 девелоперов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
На строительных ограждениях появились поздравления, которые отражают дух праздника и благодарность жителей города. Среди них: «С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются навсегда» и «С днем рождения, Москва! Строим город, который вдохновляет».
Строительные площадки превратились в важные элементы общегородского торжества. Этот проект демонстрирует, как современная градостроительная политика Москвы гармонично сочетает инновации в развитии инфраструктуры с уважением к традициям и праздничной атмосфере.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики рассказала, что День города будет отмечаться в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. В выходные дни посетителей ожидает насыщенная праздничная программа, включающая экскурсии, светотехнические шоу и викторины. Гости смогут принять участие в восьми познавательных экскурсиях на тему «Кольцо как символ Москвы», где они познакомятся с кольцевой структурой города, историей ее формирования и ключевыми градостроительными решениями, определившими ее современный облик.