Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овчинский: более 30 стройплощадок украсили поздравлениями к Дню города

В акции приняли участие более 30 девелоперов.

Источник: Аргументы и факты

Более 30 городских объектов строительства были украшены тематическими поздравлениями в преддверии 878-летия Москвы. На баннерах, установленных на строительных площадках, появились праздничные слоганы, посвященные столице.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский сообщил, что тематическое оформление коснулось значимых объектов города, таких как жилой комплекс на Лужнецкой набережной, здание Ленинградского вокзала, Международная академия хоккея им. Овечкина и множество других стройпроектов в различных районах Москвы.

«Этот проект — не просто праздничное украшение города, а важный символ единства горожан и строительного сообщества. Через поздравления мы показываем, что каждая стройка — это вклад в будущее нашей столицы, выражение любви к городу и заботы о его развитии. Строительная отрасль Москвы работает над созданием современной, комфортной и вдохновляющей среды, и День города — прекрасный повод напомнить об этом каждому жителю. В акции приняли участие более 30 девелоперов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

На строительных ограждениях появились поздравления, которые отражают дух праздника и благодарность жителей города. Среди них: «С днем рождения, Москва! Строим так, что в этот город влюбляются навсегда» и «С днем рождения, Москва! Строим город, который вдохновляет».

Строительные площадки превратились в важные элементы общегородского торжества. Этот проект демонстрирует, как современная градостроительная политика Москвы гармонично сочетает инновации в развитии инфраструктуры с уважением к традициям и праздничной атмосфере.

Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики рассказала, что День города будет отмечаться в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. В выходные дни посетителей ожидает насыщенная праздничная программа, включающая экскурсии, светотехнические шоу и викторины. Гости смогут принять участие в восьми познавательных экскурсиях на тему «Кольцо как символ Москвы», где они познакомятся с кольцевой структурой города, историей ее формирования и ключевыми градостроительными решениями, определившими ее современный облик.