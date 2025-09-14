Ричмонд
В Омской области похоронили погибшего бойца СВО Ивана Ермакова

Житель Москаленского района служил старшим стрелком и погиб 13 мая этого года.

Источник: Комсомольская правда

В Москаленском районе в четверг, 11 сентября прошли похороны местного жителя Ивана Ермакова, погибшего на СВО. Служить в качестве добровольца он ушел в марте этого года.

Некролог об Иване Ермакове опубликовало районное отделение «Единой России». Там уточнили, что он родился в названном районе в поселке Пролетарском.

После окончания школы Иван работал в животноводстве в селе Звездино. Затем уехал в Омск, где трудился в строительстве.

В марте этого года мужчина подписал армейский контракт в качестве добровольца и отправился на СВО. Там он служил старшим стрелком мотострелкового батальона. Судя по фото в соцсети «ВКонтакте», у Ивана был фронтовой позывной «Ермак».

Мужчин погиб 13 мая, через полтора месяца ему должно было исполниться 45 лет. Обстоятельства смерти и направление, где это случилось, не озвучены. У бойца остались мать и старший брат.

Ранее «КП Омск» писала, что в Омской области пропавшего без вести на СВО признали погибшим по суду. Это решение суда нужно было, чтобы мать погибшего получила за него компенсационную выплату.

