Бежавший в Литву рэпер Лигалайз* оставил в России крупные долги

Всего в отношении беглого рэпера открыли шесть исполнительных производств. Одно из них на 113 тыс. рублей связано с задолженностями по кредитам и исполнительным сборам. Также с Лигалайза* принудительно взыскивают штраф в 50 тыс. рублей за невыполнение в установленный срок предписания Роскомнадзора относительно маркировки постов иноагентом. Помимо этого, он задолжал 2 тыс. рублей по налогам и сборам.