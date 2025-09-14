Бежавший в Литву рэпер Лигалайз* оставил в России крупные долги

«Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тыс. рублей, часть задолженности взыскивают в принудительном порядке», — сказал TАСС источник в правоохранительных органах.
Всего в отношении беглого рэпера открыли шесть исполнительных производств. Одно из них на 113 тыс. рублей связано с задолженностями по кредитам и исполнительным сборам. Также с Лигалайза* принудительно взыскивают штраф в 50 тыс. рублей за невыполнение в установленный срок предписания Роскомнадзора относительно маркировки постов иноагентом. Помимо этого, он задолжал 2 тыс. рублей по налогам и сборам.
Напомним, известный рэпер нулевых Лигалайз* в 2022 году уехал из России в Литву. Он серьёзно подмочил собственную репутацию в 2023 году, опубликовав скандальный клип. Общественники тогда посчитали текст и содержание видеоролика оскорбительными и направили требование о проверке музыканта на дискредитацию ВС РФ. В 2024 году Меньшикова* признали иноагентом, а мачеха выселила из московской квартиры.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.