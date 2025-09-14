Анатолий Гарбузов: в Крыму появятся новые лифты Карачаровского механического завода

В Республике Крым в рамках программы капитального ремонта установят более 80 лифтов Карачаровского механического завода (КМЗ). Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Современное лифтовое оборудование КМЗ появится в жилых домах Симферополя, Феодосии, Ялты, Керчи, Бахчисарая и Щёлкино. По запросу Фонда капремонта кабины будут оснащены камерами видеонаблюдения для повышения безопасности пассажиров и сохранности оборудования», — отметил Гарбузов.
Лифты будут рассчитаны на грузоподъёмность 400 и 630 килограммов, со скоростью движения до одного метра в секунду. При этом завод берёт на себя не только производство, но и монтаж. «Высокое качество продукции КМЗ позволяет нам обеспечить пятилетнюю гарантию. Кроме того, монтаж будет выполнять сам завод, что гарантирует надёжную установку и бесперебойную работу оборудования», — подчеркнул генеральный директор предприятия Дмитрий Сидельковский.
КМЗ также стал генеральным партнёром выставки «СтройЭкспоКрым», прошедшей в Симферополе. Здесь завод представил кабину «Воздух» — модель с современным дизайном: большим зеркалом и световым порталом, антивандальной панелью управления, TFT-дисплеем и керамогранитным полом.