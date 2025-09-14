Анатолий Гарбузов: в Крыму появятся новые лифты Карачаровского механического завода

Лифты будут рассчитаны на грузоподъёмность 400 и 630 килограммов, со скоростью движения до одного метра в секунду. При этом завод берёт на себя не только производство, но и монтаж. «Высокое качество продукции КМЗ позволяет нам обеспечить пятилетнюю гарантию. Кроме того, монтаж будет выполнять сам завод, что гарантирует надёжную установку и бесперебойную работу оборудования», — подчеркнул генеральный директор предприятия Дмитрий Сидельковский.