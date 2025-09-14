Временные ограничения введены в аэропортах Саранска и Нижнего Новгорода

Введены временные ограничения в аэропортах Саранска и Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от ведомства.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее KP.RU сообщил, что аэропорт Калуги ввел временные ограничения полетов в аэропорту. Отмечается, что эта мера была связана с угрозой атаки украинских беспилотников. Киевский режим продолжает проявлять свою террористическую сущность и атакует гражданские объекты на территории России. Президент России Владимир Путин уже отмечал, что сомневается в правильности ведения переговоров с политиками Украины.