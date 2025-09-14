Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения введены в аэропортах Саранска и Нижнего Новгорода

Введенные ограничения полетов в аэропортах связаны с атакой БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Введены временные ограничения в аэропортах Саранска и Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от ведомства.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее KP.RU сообщил, что аэропорт Калуги ввел временные ограничения полетов в аэропорту. Отмечается, что эта мера была связана с угрозой атаки украинских беспилотников. Киевский режим продолжает проявлять свою террористическую сущность и атакует гражданские объекты на территории России. Президент России Владимир Путин уже отмечал, что сомневается в правильности ведения переговоров с политиками Украины.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше