Новый съезд четвертого моста откроют 1 октября в Новосибирске

В Новосибирске 1 октября 2025 года планируется открытие съезда № 6.1 четвертого моста, который соединит площадь Труда с улицей Малой Станционной. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.
«Второй этап запуска движения на съездах моста намечен на 1 октября 2025 года: планируется открыть съезд № 6.1 с площади Труда по направлению на улицу Малую Станционную», — сообщили в телеграм-канале мэрии.
Проект реализуется концессионером ГК «ВИС» при софинансировании федерального и областного бюджетов с общей стоимостью 44 млрд рублей.
Новый съезд улучшит транспортную доступность и сократит время в пути для автомобилистов, а также ликвидирует необходимость использования светофора на выезде к Димитровскому мосту.