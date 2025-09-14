Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый съезд четвертого моста откроют 1 октября в Новосибирске

Движение с площади Труда на улицу Малую Станционную запустят в рамках второго этапа.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 1 октября 2025 года планируется открытие съезда № 6.1 четвертого моста, который соединит площадь Труда с улицей Малой Станционной. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.

«Второй этап запуска движения на съездах моста намечен на 1 октября 2025 года: планируется открыть съезд № 6.1 с площади Труда по направлению на улицу Малую Станционную», — сообщили в телеграм-канале мэрии.

Проект реализуется концессионером ГК «ВИС» при софинансировании федерального и областного бюджетов с общей стоимостью 44 млрд рублей.

Новый съезд улучшит транспортную доступность и сократит время в пути для автомобилистов, а также ликвидирует необходимость использования светофора на выезде к Димитровскому мосту.