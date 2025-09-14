Ричмонд
В Ленобласти тепловоз сошел с рельсов

В Гатчинском районе Ленинградской области вблизи станции Семрино произошел сход тепловоза с рельсов, в результате чего машинист погиб. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко.

Срочная новость.

