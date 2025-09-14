В Ленобласти тепловоз сошел с рельсов

Срочная новость.
В Гатчинском районе Ленинградской области вблизи станции Семрино произошел сход тепловоза с рельсов, в результате чего машинист погиб. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко.
