«Записал видео с восхождения». Телеканал ОНТ озвучил обстоятельства гибели белорусского туриста на Эльбрусе

26-летний белорус погиб при одиночном восхождении на гору Терсколак на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Молодой человек отправился в одиночное восхождение, не зарегистрировав маршрут в МЧС. По данным спасателей, турист совершал прогулку в районе Терскольского водопада. Он не удержался на скале, сорвался с высоты порядка 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью (здесь подробности).