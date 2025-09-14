«Записал видео с восхождения». Телеканал ОНТ озвучил обстоятельства гибели белорусского туриста на Эльбрусе

26-летний белорус погиб при одиночном восхождении на гору Терсколак на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Молодой человек отправился в одиночное восхождение, не зарегистрировав маршрут в МЧС. По данным спасателей, турист совершал прогулку в районе Терскольского водопада. Он не удержался на скале, сорвался с высоты порядка 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью (здесь подробности).
О подробностях трагедии рассказал телеканал ОНТ, он же показал последнее видео Ивана.
На связь Иван перестал выходить 3 сентября. На Эльбрус поехал в одиночку, дикарем. Гора Терсколак далеко не пик, но требует подготовки.
На видео видно, что Иван примкнул либо шел следом за хорошо экипированной группой. Он говорит, что хочет подняться с 1900 метров до 3600 метров и что тропинка, по которой он идет, перестала вызывать у него доверие.
Вечером 6 сентября Кабардино-Балкарские спасатели приступили к поиску пропавшего туриста. В день исчезновения Ивана прошли сильные дожди, в некоторых местах были оползни.
Тело парня обнаружили в ущелье, там, где меньше всего ожидали его найти 7 сентября.
