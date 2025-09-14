Эксперт рассказала, следует ли особенно опасаться заболеваний ЖКТ осенью

Осень является сложным периодом с точки зрения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сказала врач-гастроэнтеролог и терапевт «Открытой клиники» Ольга Торозова.
Эксперт заявила, что осенью следует следить за температурным режимом при хранении продуктов, поскольку они быстрее портятся и используются с начинающими признаками гниения.
Также эксперт рассказала, что многие люди осенью приезжают из отпусков «с южных берегов», где распространены инфекции, передающиеся через желудочно-кишечный тракт.
Торозова заявила, что осень — время, когда люди идут в школы и институты, а также чаще перемещаются посредством общественного транспорта, что приводит к скученности.
