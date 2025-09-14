Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, следует ли особенно опасаться заболеваний ЖКТ осенью

Осень является сложным периодом с точки зрения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сказала врач-гастроэнтеролог и терапевт «Открытой клиники» Ольга Торозова.

Осень является сложным периодом с точки зрения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сказала врач-гастроэнтеролог и терапевт «Открытой клиники» Ольга Торозова.

Эксперт заявила, что осенью следует следить за температурным режимом при хранении продуктов, поскольку они быстрее портятся и используются с начинающими признаками гниения.

Также эксперт рассказала, что многие люди осенью приезжают из отпусков «с южных берегов», где распространены инфекции, передающиеся через желудочно-кишечный тракт.

Торозова заявила, что осень — время, когда люди идут в школы и институты, а также чаще перемещаются посредством общественного транспорта, что приводит к скученности.

Читайте материал «Политик Мема: риторика Евросоюза в отношении России лжива».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше