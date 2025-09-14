Ковалёв: отдать голос за главу своего региона в Москве можно сегодня до 20:00

В 8:00 утра в Москве возобновили свою работу 14 экстерриториальных избирательных участков, и начался третий день выборов глав субъектов Российской Федерации. Жители 19 регионов России могут проголосовать на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации из столицы до 20:00. Для этого необходимо было заранее подать заявление на портале «Госуслуги». Об этом рассказал председатель общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.