Ковалёв: отдать голос за главу своего региона в Москве можно сегодня до 20:00

В 8:00 утра в Москве возобновили свою работу 14 экстерриториальных избирательных участков, и начался третий день выборов глав субъектов Российской Федерации. Жители 19 регионов России могут проголосовать на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации из столицы до 20:00. Для этого необходимо было заранее подать заявление на портале «Госуслуги». Об этом рассказал председатель общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.
«Сегодня завершающий день голосования. Каждый, кто планировал проголосовать в столице, может сделать это на любом открытом участке до 20:00», — рассказал политик.
Ковалев отметил, что для Москвы это первый опыт, когда правительство Москвы помогает жителям нашей страны проголосовать за глав своих субъектов.
Ранее KP.RU сообщил, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил несколько экстерриториальных избирательных участков и оценил их внешний вид. Отмечается, что чиновник пришел в восторг и поблагодарил московских властей.