Театр на Юго-Западе открыл сезон премьерой

«13 сентября Театр на Юго-Западе открыл свой новый очередной 49 сезон, — рассказывает aif.ru Олег Леушин, художественный руководитель Театра на Юго-Западе. — И театр открывается премьерой по пьесе Жуховицкого “Последняя женщина сеньора Хуана”. Для меня, и вообще для театра, — этот год юбилейный. Год юбилея основателя нашего театра Валерия Романовича Беляковича. Валерий Романович Белякович уже обращался к этой теме. И даже не к этой теме, а именно к этому произведению. И мне захотелось в год его юбилея тоже вернуться к этому материалу. И вот в нашем театре данное название, данный спекакль, данная пьеса. Мне хочется поговорить о том, чего нам в мире сейчас всем очень сильно не хватает, — о любви. Именно о любви. И должен получиться, уже, наверное, получается, — судить зрителям, — красивый и легкий, глубокий, светлый спектакль. Мы сейчас волнуемся, мы в процессе, мы работаем».