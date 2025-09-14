Театр на Юго-Западе открыл сезон премьерой

Театр на Юго-Западе открыл свой новый 49 сезон премьерой. 13 и 14 сентября 2025 года перед зрителями предстанут герои премьерного спектакля «Последняя женщина сеньора Хуана» в постановке заслуженного артиста России Олега Леушина. Это философская комедия, созданная по пьесе Леонида Жуховицкого.
«13 сентября Театр на Юго-Западе открыл свой новый очередной 49 сезон, — рассказывает aif.ru Олег Леушин, художественный руководитель Театра на Юго-Западе. — И театр открывается премьерой по пьесе Жуховицкого “Последняя женщина сеньора Хуана”. Для меня, и вообще для театра, — этот год юбилейный. Год юбилея основателя нашего театра Валерия Романовича Беляковича. Валерий Романович Белякович уже обращался к этой теме. И даже не к этой теме, а именно к этому произведению. И мне захотелось в год его юбилея тоже вернуться к этому материалу. И вот в нашем театре данное название, данный спекакль, данная пьеса. Мне хочется поговорить о том, чего нам в мире сейчас всем очень сильно не хватает, — о любви. Именно о любви. И должен получиться, уже, наверное, получается, — судить зрителям, — красивый и легкий, глубокий, светлый спектакль. Мы сейчас волнуемся, мы в процессе, мы работаем».
В основе постановки — история о сеньоре Хуане, ищущем покоя, уставшем отдавать свой свет тем, в ком он искал настоящую любовь, вновь и вновь сталкиваясь с непонимаем, завистью, обманом. В поисках уединения он останавливается в провинциальной гостинице, где встречает Кончиту. История о сеньоре Хуане была рассказана не один десяток раз, и финал всегда однозначен. Какую роль в судьбе Хуана сыграет Кончита: последней женщины или приманки, способной заманить в роковую ловушку? Недаром драматург Леонид Жуховицкий называл «Последнюю женщину сеньора Хуана» своим лучшим произведением: пьеса пользуется большой популярностью, а вопросы, застрагиваемые в ней, становятся все более актуальными.
Яркая сценография, динамичные сцены, оригинальные музыкальные решения, подобранные заслуженным работником культуры России Михаилом Коротковым и прекрасное чувство юмора делают этот спектакль ярким событием театрального сезона.
Как говорят создатели, спектакль рассчитан на широкую аудиторию и будет интересен как молодёжи, так и любителям классики. Роли исполняют заслуженный артист России Олег Леушин, Ксения Ефремова, заслуженный артист России Сергей Бородинов, Людмила Лазарева, Денис Негретдинов, Александр Байдаков, Елена Лунцова, Игорь Михмель, Иван Городецкий/Андрей Ткаченко.