Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памфилова: на портал ЦИК РФ зафиксировали 290 тыс. атак

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 290 тыс. атак на портал ЦИК РФ зафиксировано с начала выборов, на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — свыше 300. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии.

Источник: РИА "Новости"

«На текущий момент зафиксировано около 290 тыс. атак на портал ЦИК РФ и более 300 — на ДЭГ. На войне как на войне», — сказала Памфилова.

Она уточнила, что на ход выборов это не повлияло.

«На работоспособность нашей государственной автоматизированной системы “Выборы” и на ДЭГ атаки не повлияли. Мы были к этому готовы», — сказала Памфилова.

«Наши ГАС “Выборы”, ее новый цифровой аналог, абсолютно автономен от глобальной вражеской сети. Поэтому никакие атаки на систему невозможны, она абсолютно неуязвима. Атаки на портал ЦИК, сервисы — все выдерживаем. А до ГАС “Выборы” никогда никакому врагу не добраться», — сказала глава ЦИК.

Она напомнила, что в 2025 году цифровой аналог системы ГАС «Выборы» запущен полностью, он «сделан на отечественном оборудовании и программном обеспечении».

«В этом залог нашей неуязвимости и надежности», — сказала Памфилова.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше