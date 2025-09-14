Памфилова: на портал ЦИК РФ зафиксировали 290 тыс. атак

«На текущий момент зафиксировано около 290 тыс. атак на портал ЦИК РФ и более 300 — на ДЭГ. На войне как на войне», — сказала Памфилова.
Она уточнила, что на ход выборов это не повлияло.
«На работоспособность нашей государственной автоматизированной системы “Выборы” и на ДЭГ атаки не повлияли. Мы были к этому готовы», — сказала Памфилова.
«Наши ГАС “Выборы”, ее новый цифровой аналог, абсолютно автономен от глобальной вражеской сети. Поэтому никакие атаки на систему невозможны, она абсолютно неуязвима. Атаки на портал ЦИК, сервисы — все выдерживаем. А до ГАС “Выборы” никогда никакому врагу не добраться», — сказала глава ЦИК.
Она напомнила, что в 2025 году цифровой аналог системы ГАС «Выборы» запущен полностью, он «сделан на отечественном оборудовании и программном обеспечении».
«В этом залог нашей неуязвимости и надежности», — сказала Памфилова.