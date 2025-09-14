Путин наградил Медведева орденом

Срочная новость.
Президент России Владимир Путин вручил Дмитрию Медведеву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Соответствующая информация находится в указе.
