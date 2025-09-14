В Воронеже умер сотрудник муниципального предприятия «ЭкоЦентр»

В Воронеже на 70-ом году жизни скончался сотрудник муниципального бюджетного учреждения «ЭкоЦентр» Марат Алибекович Жаукенов. До своего юбилея, который должен был наступить 28 сентября, он не дожил всего две недели.
Марат Алибекович руководил управлением зеленого хозяйства и «Зелентрестом», был заместителем директора МКП «ЭкоЦентр». И продолжал служить делу всей жизни до конца своих дней.
— Чуткий и отзывчивый человек, высококвалифицированный специалист в области зеленых насаждений, он всегда отличался жизнелюбием и оптимизмом, — отметили в мэрии Воронежа. — Своим практическим опытом Марат Алибекович всегда делился с коллегами, помогал советом и делом.