«Голубиный ад»: мэр запретил женщине кормить птиц из-за жалоб соседей

Местный новостной сайт Roma Today связался с женщиной, и она ответила: «Я активистка по защите прав животных из Итальянской лиги защиты птиц — крупной экологической организации в Италии, занимающейся охраной дикой природы. Я спасаю животных, попавших в беду; я не кормлю их ради хобби. Я спасаю голубей и других животных, таких как кошки и собаки. Я разложила еду, чтобы спасти их. Очевидно, что если я разложу еду для одного голубя, другие обязательно придут. Но в мой адрес было так много лжи, клеветы и угроз».