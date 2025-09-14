«Голубиный ад»: мэр запретил женщине кормить птиц из-за жалоб соседей

Мэр Рима приказал женщине прекратить кормить десятки голубей, заполонивших многоквартирный дом, после того, как разъяренные жители, заявлявшие, что они тонут в перьях и помете, потребовали избавления от кошмара в стиле знаменитого триллера Хичкока «Птицы».
В течение нескольких месяцев на третьем этаже здания по адресу Виа Спартако, 108, женщина, прозванная прессой «Голубиной синьорой», кормила стаю птиц, которая наводняла квартал. После бесчисленных жалоб жителей, возмущенных толстым слоем помета, покрывающим внутреннюю часть здания и общественные зоны внизу, не говоря уже о припаркованных автомобилях, местные власти издали распоряжение, запрещающее ей кормить голубей, пишет The Guardian.
Местный новостной сайт Roma Today связался с женщиной, и она ответила: «Я активистка по защите прав животных из Итальянской лиги защиты птиц — крупной экологической организации в Италии, занимающейся охраной дикой природы. Я спасаю животных, попавших в беду; я не кормлю их ради хобби. Я спасаю голубей и других животных, таких как кошки и собаки. Я разложила еду, чтобы спасти их. Очевидно, что если я разложу еду для одного голубя, другие обязательно придут. Но в мой адрес было так много лжи, клеветы и угроз».
Отвечая на вопрос о загрязнении, вызванном птичьим пометом, она добавила: «Я исправлю это — для себя, для людей, живущих здесь, и для бедных голубей, которые являются настоящими жертвами. Тем временем я перестала раздавать корм; я надеюсь, что они исчезнут. Их здесь сбивают».
Соседи неоднократно снимали на видео, как женщина, предположительно, кормит птиц, раскладывая корм на подоконнике своего окна. «Эту женщину совершенно не волнует наш дискомфорт, — рассказал один из местных жителей популярной программе “La Vita в Диретте” на национальном телеканале Rai. — Она продолжает кормить их семечками, кусочками ветчины и курицы, превращая нашу жизнь в ад».
Другой сосед рассказал Rai, что голуби «продолжают размножаться и нести яйца», в то время как другие рассказали Roma Today, что улица «полностью покрыта пометом», тротуары «непроходимы, а вонь вызывает тошноту», автомобили «систематически загрязняются», а балконы заброшены. Все попытки убедить ее остановиться провалились, несмотря на муниципальный закон, прямо запрещающий систематическое кормление голубей где бы то ни было в Риме.
Одна женщина рассказала новостному сайту FanPage: «Мы заключенные в наших собственных домах, заложники нелепой ситуации, которая сделала повседневную жизнь невыносимой. После многих лет, когда мы мирились с этим и пытались поговорить, мы больше не можем этого выносить».
Рокко Ферраро, член городского совета и представитель по охране окружающей среды в столичном регионе Рима, сказал, что помет и присутствие птиц «обесценили дома и затруднили их продажу».
Хотя городское правительство Рима заявило, что «прямых свидетельств проблем со здоровьем пока нет», оно предупредило о потенциальном риске.
В связи с этим мэр Роберто Гуалтьери распорядился «ввести запрет на кормление голубей и других диких птиц, категорически запретив разбрасывать корм или пищевые отходы на землю». Кроме того, жильцы квартиры на третьем этаже должны «за свой счет, в течение 10 дней с момента получения заказа, провести уборку, санитарную обработку, борьбу с вредителями и дезинфекцию пострадавших помещений, восстановив надлежащие условия гигиены, безопасности и охраны здоровья».
После предполагаемой жалобы мужчины, который утверждал, что женщина продолжала кормить голубей, несмотря на распоряжение мэра, на место происшествия был направлен патруль муниципальной полиции. Но, согласно сообщениям СМИ, с четверга никто не видел, чтобы она кормила птиц.
В случае несоблюдения этого требования властям муниципалитета VII в Риме было поручено «подготовить план вмешательства для принудительного исполнения приказа с привлечением правоохранительных органов в случае необходимости».