Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Информация следует из указа главы государства.
В документе указано, что Медведев был награжден за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Таким образом, он стал полным кавалером этого ордена.
Ранее Владимир Путин наградил певца Григория Лепса орденом Дружбы. Также он присудил певице Ларисе Долиной орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.
6 августа российский глава удостоил награды руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталия Сучкова орденом Дружбы. Согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, Виталий Сучков награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Также 22 мая президент России вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову высшую российскую награду — орден Андрея Первозванного.